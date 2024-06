Quién es Hugo Bustamante y por qué lo llaman el “psicópata del tambor” - Chilevisión

Confesó haber cometido otros dos crímenes en Villa Alemana hace casi treinta años y la Policía de Investigaciones trabaja para encontrar los restos. Esta es la historia del criminal.

La tarde de este viernes, la Policía de Investigaciones inició una serie de pericias y excavaciones en una vivienda ubicada en Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Esto, luego de la macabra confesión de Hugo Bustamante, el homicida de Ámbar Cornejo que reveló haber cometido otros dos crímenes hace casi treinta años, en 1996.

La declaración fue realizada a la periodista Ivonne Toro, quien ha seguido de cerca su prontuario criminal y reveló en exclusiva a Chilevisión la conversación que mantuvo con el imputado en el Centro Penitenciario de Rancagua.

¿Quién es Hugo Bustamante, el "psicópata del tambor"?

La historia criminal de Hugo Bustamante comenzó en 2005, cuando fue condenado por el homicidio de su ex pareja Verónica Vásquez y el hijo de ella, de 9 años. A ella la degolló, a él lo estranguló y, tras quitarles la vida, los ocultó en un tambor metálico.

Este, que se utilizaba para almacenar aceite comestible, lo rellenó con cal, agua y yeso. Una vez fue detenido por la policía, decidió narrar el crimen con lujo de detalles.

Inicialmente, Bustamante fue condenado a 27 años de cárcel, aunque cuando llevaba 11 años en prisión, pudo acceder a la libertad condicional.

Caso fue llevado al programa Mea Culpa

El programa de televisión "Mea Culpa" llevó el caso en 2006 y logró entrevistar al homicida, quien mediante una escalofriante frase dejó ver parte de lo que ocurre en su mente criminal.

"Lo he pensado, también me he cuestionado, y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle: no, es imposible que yo volviera a vivir una situación parecida", respondió, luego que la periodista le preguntara si podría volver a matar.

"Pienso que no, pero también digo: bueno, y si en un momento determinado exploté de esta manera... frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante. Con eso uno se demuestra a sí mismo que no se conoce", expresó.

El espeluznante caso de Ámbar Cornejo

En diciembre de 2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Hugo Bustamante, entonces padrastro de Ámbar Cornejo, y a la madre de la joven, Denisse Llanos, a presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con femicidio y violación con homicidio.

Asimismo, ambos fueron condenados por los delitos cometidos contra otro menor, el hermano de Ámbar. Bustamante recibió 10 años de presidio por el delito de estupro, siete por abuso sexual a mayor de 14 años, y 10 por corrupción de menores.

Según el fallo leído, "ambos actuaron con premeditación, porque acordaron agredir sexualmente y matar a la víctima, dando cuenta de una planificación para dicho fin. Realizaron actos propios para violar y matar a Ámbar para luego proceder al ocultamiento de su cuerpo".