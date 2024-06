El asesino de Ámbar Cornejo entregó su testimonio a una periodista durante las entrevistas que le realizó para escribir un libro, donde confesó un doble homicidio cometido en 1996.

En el marco de investigación de Ivonne Toro revelada por Ciper, la periodista detalló el testimonio entregado por el asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamente, durante las entrevistas previas a confesar el doble homicidio en 1996.

En ese contexto, el imputado reveló su sentir más profundo sobre los asesinatos cometidos: “Nadie sabe lo que está en mi mente, que no es grato. Cuando a uno le aplican la palabra psicópata y uno empieza a recordar lo que ha estudiado uno dice 'chita, a ver: Hugo Bustamante, juzguémoslo'”, comenzó expresando Bustamante.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Se encuentra con la realidad de que sí, este huevón sí es psicópata. Llegar a ese punto cuesta más que la cresta. Mentirme, imposible; mentirle, sí. Maté personas”, continuó Bustamante, hablando en tercera persona.

“Me puedo pudrir aquí en la cárcel, voy a morir de viejo acá, y no voy a devolver ese dolor. Psicópata, poh, sí, cuando estoy frente al espejo y me estoy afeitando, estoy frente a un psicópata, y me pregunto ¿Por qué la rabia fue más fuerte que el raciocinio?, ¿qué pasa con esta persona?, ¿qué hay en mi mente? Y no me gusta la respuesta”, concluyó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cabe destacar, que tras la confesión del doble homicido de Elena Hinojosa y Eduardo Páez en 1996, este viernes los funcionarios de la PDI comenzaron las diligencias en las que preliminarmente se estima que los cuerpos se encontrarían a 5 metros del lugar donde fue encontrada Ámbar, específicamente en el domicilio de Hugo Bustamante en la comuna de Villa Alemana.