Revelan doble homicidio del asesino de Ámbar Cornejo en 1996: Investigación periodística fue clave - Chilevisión

Hugo Bustamante confesó un crimen que habría cometido en 1996 en contra de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo que se encuentran desaparecidos.

Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo confesó recientemente su responsabilidad en un doble homicidio que habría cometido en 1996, información que le reveló a la perdiosta Ivonne Toro para el libro "La niña Ámbar".

De acuerdo a lo consignado por Ciper, a Bustamante, quien fue previamente condenado a 27 años de carcel en 2005 por doble homicidio antes de asesinar a Ámbar, se le consultó si había asesinado a más personas, debido al poco sentir con el que hablaba de ello, contexto en el que reveló dos nombres a la periodista asegurando que se trataría de un "regalo".

El escabroso "regalo" de Hugo Bustamante

Los nombres apuntarían a Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo que desparecieron en 1996 y que hasta hoy no se sabía su paradero.

Todo comenzó cuando Páez conoció a Hugo Bustamante en la cárcel en los años 90, vínculo que mantuvieron hasta el fatídico día de la desaparición, la cual fue denunciada por familiares de las víctimas.

En ese contexto, la hija de Elena Hinojosa entregó su testimonio que apuntaba a Bustamente como la última persona que los había visto, ya que los llevó hasta su casa. Culpabilidad que Hugo Bustamante en principio no asumió, y aseguró a la periodista que Paéz estaba secuestrado y contactó a Elena Hinojosa para ayudarlo.

Sin embargo, la historia tomó un giro cuando Hugo Bustamente le confesó a un oficial de Gendarmería en la cárcel de Rancagua -penal en el que se encuentra cumpliendo condena por el crimen de Ámbar Cornejo- que había participado en el doble homicidio de Hinojosa y Paéz, revelando dónde estarían los cuerpos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Traté de hacer un bien”

Tras esto, la periodista Ivonne Toro le muestra su testimonio a Bustamante del año 96', en el que figuraba la dirección de calle Covadonga 641, lugar donde está ubicado el domcilio de su familia en Villa Alemana, hasta donde los habria llevado.

Tras esto, Bustamante comienza a relatar: “Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó”.

“Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: 'Esta persona se está portando bien conmigo sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona'", agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“ A lo mejor es una forma loca, pero mi manera de agradecer fue esa. Dar algo de mí que yo no había ofrecido. Equivocada, pero fue mi manera. Tú fuiste buena conmigo y quise darte algo de mí que no esperabas. No hubo mala intención, ¿entiendes? No tuve mala intención”, complementó a la periodista.

Tras esto, Ivonne insiste en preguntarle dónde se encuentran los cuerpos de Elena Hinojosa y Eduardo Paéz, interrogante a la que finalmente Hugo Bustamente admitió que se encuentran en Covadonga 641, información que ya fue informada al Ministerio Público.

El testimonio completo de Bustamante y las más de 100 entrevistas realizadas por la periodista, se encuentran contenidos en el libro "La niña Ámbar", que prontamente se encontrará disponible en librerías.