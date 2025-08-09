 La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo - Chilevisión
09/08/2025 10:20

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Manuel Orlando Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la DINA, Manuel "Mamo" Contreras, a los 62 años.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios de redes sociales no tardaron en rememorar el crimen que cometió el defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1988, cuando asesinó a disparos a su propio suegro y exesposo de la actriz Gloria Benavides, Joaquín Molina Fuenzalida. 

En noviembre de ese año, durante una gira en la Teletón, la intérprete de "La Cuatro Dientes" recibió la noticia de la tragedia.

El relato de Gloria Benavides

Benavides conoció al militar en 1974, se casaron, tuvieron un hijo y se separaron dos años después. En una entrevista con CNN Chile relató que su esposo nunca le habló sobre los horrores de aquella época. Aunque tenía muchos amigos de izquierda y era consciente de lo que sucedía, prefirió mantenerse al margen. También reveló que le ofrecieron dinero para apoyar la campaña del Sí, pero lo rechazó.

Al ser consultada sobre cuándo se enteró del asesinato, comentó: “Sentí angustia, porque era el papá de mi hijo y un muy buen padre. Mi hijo estaba con él. Joaquín contó que su papá lo alejó porque vio que venía una metralleta”.

“Fue espantoso, sobre todo porque mi hijo estaba presente y fue testigo de todo. Cambió la vida de todos, de toda la familia. Cambió la vida de él (mi hijo). Pasó mucho tiempo en terapia con un gran psiquiatra infantil durante un año, quien me devolvió a un niño precioso, sin pensamientos negativos”, expresó la actriz.

Detalles del crimen de "Mamito" Contreras

Sobre el crimen, CIPER Chile detalló que todo ocurrió durante una celebración en la casa de Molina. Estaban presentes sus hijos y su hija, quien era pareja de “Mamito” Contreras, un joven de alrededor de 25 años.

El yerno creyó ver que la joven coqueteaba con otro hombre y reaccionó de forma violena. Ante la situación, el dueño de casa intentó calmar el ambiente, pistola en mano, disparando al cielo, ordenó al muchacho y sus amigos que abandonaran la casa. Entonces, Mamito fue a buscar un arma que tenía en su auto y, al regresar, disparó 12 veces contra su suegro.

Un juez militar dictaminó que Contreras hijo actuó en defensa propia y lo absolvió de cargos. 

En 2016, en una entrevista con The Clinic, “Mamito” narró con crudeza el episodio. Contó que disparó “dos ráfagas”.

“Lo maté porque Molina estaba loco. Salió a dispararme y le respondí con dos ráfagas. La primera fue abajo, pero el tipo no cayó. Entonces le disparé una segunda vez. 12 tiros que lo dejaron en el suelo, con el brazo roto, agonizando mientras buscaba el arma para dispararme. Su sangre tenía un color horrible y un olor insoportable”, dijo.

