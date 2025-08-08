Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA - Chilevisión

La causa de muerte fue atribuida a un accidente cerebrovascular isquémico y un síndrome de top arteria basilar durante esta semana.

A los 62 años falleció Manuel Orlando Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, y defensor de su padre y de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Su deceso se produjo a las 6:40 horas de la madrugada del miércoles 6 de agosto en el mismo recinto donde murió su padre, en el Hospital Militar de La Reina.

La causa de muerte fue atribuida a un accidente cerebrovascular isquémico y un síndrome de top arteria basilar, de acuerdo con información consignada por The Clinic.

El velorio se realizó en el cementerio Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, mientras que la ceremonia de sepultura tuvo lugar este jueves en el templo del mismo campo funerario.

La defensa de Manuel Contreras

Manuel Contreras reconoció el asesinato del mayor del Ejército Joaquín Molina, exesposo de la actriz y cantante Gloria Benavides, en medio del cumpleaños de este último en 1988.

Aunque fue sobreseído por actuar en "defensa propia", años después declaró en una entrevista con el medio antes citado en 2016 que le disparó porque "estaba loco".