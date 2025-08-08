 Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA - Chilevisión
08/08/2025 13:07

Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

La causa de muerte fue atribuida a un accidente cerebrovascular isquémico y un síndrome de top arteria basilar durante esta semana.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
Foto: CNN Chile

A los 62 años falleció Manuel Orlando Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, y defensor de su padre y de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Su deceso se produjo a las 6:40 horas de la madrugada del miércoles 6 de agosto en el mismo recinto donde murió su padre, en el Hospital Militar de La Reina.

La causa de muerte fue atribuida a un accidente cerebrovascular isquémico y un síndrome de top arteria basilar, de acuerdo con información consignada por The Clinic.

El velorio se realizó en el cementerio Parque del Recuerdo, en la comuna de Huechuraba, mientras que la ceremonia de sepultura tuvo lugar este jueves en el templo del mismo campo funerario.

La defensa de Manuel Contreras

Manuel Contreras reconoció el asesinato del mayor del Ejército Joaquín Molina, exesposo de la actriz y cantante Gloria Benavides, en medio del cumpleaños de este último en 1988.

Aunque fue sobreseído por actuar en "defensa propia", años después declaró en una entrevista con el medio antes citado en 2016 que le disparó porque "estaba loco".

“Salió a dispararme y le mandé dos ráfagas. (...) Doce disparos que lo dejaron en el suelo, con el brazo roto, y agónico buscando el arma para dispararme. Su sangre tenía un color horrible y un olor insoportable”, declaró.

Conocido como “Mamito”, vivió una vida marcada por su apellido. "Pero por el hecho de llamarme Manuel Contreras no he podido conseguir trabajo. Cuesta mucho tener que decir el nombre", declaró en vida.

Contreras fue un férreo defensor de su padre: "Pese a sentirme orgulloso, mi papá es un personaje de la historia de Chile que en este momento (está) muy mal y quizá más adelante muy bien".

En septiembre de 2008, además, publicó un artículo en una revista de militares retirados asegurando que la ciudadanía “no supo entender la verdadera gesta exterminadora del marxismo”.

“Cuánto he perdido, mis padres separados, mi padre en la cárcel, yo sin trabajo y sin poder titularme de abogado, completamente solo, sin pareja, no me he casado ni tengo hijos, sin médicos ni jubilación posible, y viviendo de mis padres”, expresó por aquel entonces.

Publicidad

