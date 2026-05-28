La encontró en el paradero: El gesto de chofer de transporte público tras bala loca que hirió a embarazada en Hualpén

El hombre se quedó en el recinto asistencial a la espera de novedades y para poder entregar los antecedentes correspondientes.

Durante la tarde de este jueves, una mujer embarazada fue alcanzada por una bala loca mientras esperaba el transporte público en un paradero de la comuna de Hualpén, región del Biobío.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Gran Bretaña con Yugoslavia, donde se habría producido un enfrentamiento armado por ajuste de cuentas.





El gesto de chofer tras balacera donde embarazada fue herida

En ese contexto, nadie se percató de la mujer herida, hasta que un bus de recorrido llegó al paradero momentos más tarde.

El chofer de la micro subió a la víctima y la trasladó hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde ella y su bebé recibieron atención médica.

El hombre se quedó dentro del recinto asistencial esperando actualizaciones de salud de la víctima y también para cooperar con la investigación.

Los equipos policiales se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos.