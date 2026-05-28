Carabinero fue arrastrado por vehículo por más de un kilómetro en medio de fiscalización en Chiguayante

El conductor, que fue detenido, no contaba con su licencia de conducir y los documentos del automóvil no estaban al día.

Un carabinero fue arrastrado por más de un kilómetro por el conductor de un vehículo de color azul en Chiguayante, región del Biobío.

Durante un control policial, el funcionario fiscalizó a la persona que manejaba el automóvil. El hombre de 24 años no contaba con su licencia de conducir y sus documentos no estaban al día.

Al comunicarle que sería citado a un juzgado por esa razón y que su vehículo sería retirado de circulación, el conductor aceleró e invistió al carabinero.





En imágenes se ve como el uniforme fue arrastrado por varias cuadras tomado de la ventana del copiloto. Finalmente, logró desprenderse cuando el automóvil colisionó con la acera.

“Tenemos a la persona detenida, es un joven de 24 años. En este momento ya está a disposición al Ministerio Público, quienes finalmente van a resolver la acción procesal en su contra”, comunicó Carabineros.

Respecto al funcionario, confirmaron que se encuentra en un “buen estado de salud, tiene distintas lesiones y está siendo evaluado en el Sanatorio Alemán”.

Revisa el momento en que carabinero fue arrastrado acá