“Me tiene sin cuidado”: Jaime Campos respondió al Partido Radical por su llegada al gobierno de Kast - Chilevisión

21/01/2026 11:10

“Me tiene sin cuidado”: Jaime Campos respondió al Partido Radical por su llegada al gobierno de Kast

El abogado, quien fuera ministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, descartó su renuncia a la colectividad y confirmó que no informó ni adelantó su llegada al gabinete del futuro mandatario.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Jaime Campos, abogado que liderará el ministerio de Agricultura en el gobierno de José Antonio Kast, respondió a la directiva del Partido Radical, donde milita desde su adolescencia, y descartó haber informado o consultado sobre su designación.

Ante las críticas y advertencias de eventuales procesos disciplinarios en su contra, respondió que "me tiene sin cuidado lo que opina el partido (…) porque tengo entendido que es un partido en extinción".

Aún así fue enfático al adelantar que no renunciará a su militancia en el partido: “No, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido”.

El exministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet también aseguró tras el anuncio del gabinete que nunca ha consultado sus decisiones políticas con el partido

No hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos, ni tampoco cuando fui ministro en el gobierno de la presidenta Bachelet”, reveló el también exdiputado.

"Yo no voté por el presidente Boric en la última elección"

El futuro ministro reconoció a los medios que votó por Kast en primera y segunda vuelta en 2025. “Yo no voté por el presidente Boric en la última elección. Anulé el voto en esa ocasión. Ahora voté en primera y en segunda vuelta por Kast”, contó.

Sin rodeos, Campos afirmó que “yo creo que el gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia”.

Consultado por las prioridades que tendrá como secretario de Estado, sostuvo: “Por un lado, tenemos que seguir continuando con la política de ampliación de la superficie regada en Chile; segundo, tenemos que mantener la fortaleza de nuestro patrimonio fito y zoosanitario".

"Tercero, tenemos que seguir manteniendo esos mercados internacionales abiertos; en cuarto lugar, creo que es necesario volver a incentivar el fomento forestal en Chile. Y, lo último, (...), es un esfuerzo en ciencia, en tecnología y en transferencia tecnológica", cerró.

