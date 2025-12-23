El testimonio que reveló presuntos pagos sexuales a gendarmes por parejas de reos: “Si no tiene dinero...” - Chilevisión

Un informe elaborado por Gendarmería detalla el actuar que habrían tenido gendarmes a cambio de favores a reclusos al interior de las cárceles.

A una semana de que se destapara la red de corrupción al interior de Gendarmería, recientemente se dio a conocer un presunto nuevo modus operandi que se habría aplicado a cambio de favores en las cárceles.

Recordemos que la Operación Apocalipsis reveló que gendarmes de algunos recintos penales —como Santiago 1 o el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín— ingresaban objetos y permitían visitas irregulares mediante sobornos.

De acuerdo a La Tercera, según escuchas telefónicas contenidas en un informe, gendarmes también habrían indicado a las parejas de los reclusos que podían pagar teniendo relaciones sexuales con ellos en caso de que no tuvieran dinero.

