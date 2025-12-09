 Intenso operativo busca a concejala de Villa Alegre: Ordenan intervenir el río tras nuevo hallazgo - Chilevisión
09/12/2025 11:35

Intenso operativo busca a concejala de Villa Alegre: Ordenan intervenir el río tras nuevo hallazgo

Autoridades trabajan en un punto de interés en el sector la Balsa, luego de que se descubriera la existencia de un objeto sumergido en el río en donde se vio por última vez a la funcionaria municipal.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La mañana de este martes se dio inicio a un importante operativo en el marco de la investigación por la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que fue vista por última vez hace más de seis meses. 

Según detallaron en Contigo en la Mañana, personal de Carabineros llegó hasta el río Loncomilla, zona cercana al lugar donde pasó el vehículo de la mujer con el fin de intervenirlo. 

De momento, las autoridades identificaron cinco puntos de interés, pero los trabajos estarán enfocados en el sector la Balsa, lugar en el que se trianguló la última ubicación del celular de la funcionaria municipal. 

Dentro de los nuevos hallazgos, un dron detectó un objeto sumergido a 12 metros de profundidad, pero se desconoce si podría ser un elemento clave para la investigación o solo una roca de gran tamaño. 

Cabe recordar que María Ignacia González fue vista por última vez la madrugada del 15 de junio, cuando iba de regreso a su casa. 

La mujer fue visita a la casa de unos conocidos en medio de un fuerte sistema frontal en la zona y lo último que se supo fue que su vehículo transitó cerca del río Loncomilla.

