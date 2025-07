Hija de concejala reveló que su madre hizo amuleto de protección antes de su desaparición: “Quizás sí había algo” - Chilevisión

Javiera Gallegos compartió nuevas detalles sobre la enigmática desaparición de su madre, a quien se le perdió el rastro hace casi un mes en la comuna de Villa Alegre.

A casi un mes de la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, su hija entregó un nuevo antecedente sobre el caso de su madre.

Cabe recordar que a la militante de la Democracia Cristiana (DC) de 73 años se le perdió el rastro el pasado 15 de junio, en medio de las lluvias que afectaron a esa comuna de la región del Maule.

Desde entonces se desplegó un amplio operativo en el sector para dar con su paradero, sin embargo tras casi 30 días de búsqueda no se han dado resultado.

Concejala realizó amuleto

Javiera Gallegos, hija de María Ignacia González, reveló que poco antes de su desaparición, su madre realizó una especie de amuleto de protección.

“No sé si lo hizo por protegernos o no. Había cosas que ella no nos quería contar el último tiempo”, aseguró en conversación con Súbela.

Según contó, hace dos meses la concejala le pdió que “hiciéramos juntas unas cruces de palqui, que eso es como un amuleto de protección”.

“Conversando con mi hermana, sentimos que quizás sí había algo por ahí, ella no nos estaba contando”, agregó.

Por otra parte, recordó que González le comentó acerca de algunas rencillas políticas que mantenía.

“En otros momentos me comentó problemas que tuvo con otros concejales o con las administraciones anteriores, nos mencionó como esas diferencias grandes que había”, sostuvo.