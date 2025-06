La teoría por enigmática desaparición de concejala en Villa Alegre: “Podría haber participación de...” - Chilevisión

El alcalde de la comuna, Arturo Palma, reveló su hipótesis sobre el caso de la funcionaria municipal, cuyo rastro se perdió durante la madrugada.

Conmoción en el municipio de Villa Alegre en la región del Maule ha causado la desaparición de María Ignacia González, concejala cuyo rastro se perdió tras acudir a ayudar a damnificados por las lluvias en el sector.

La mujer de 73 años acudió a las zonas afectadas durante el fin de semana y hoy es ampliamente buscada, luego de que su familia presentara una denuncia por presunta desgracia en el sector de La Balsa.

La hipótesis sobre la concejala desaparecida

En conversación con Contigo en la Mañana, el también concejal de Villa Alegre, Justo Rebolledo, explicó que “según una cámara, se le vio alrededor de las 2 de la mañana rumbo a la ribera del río Loncomilla, sector La Balsa. Ahí se le perdió el rastro”.

“Ayer tratamos de comunicarnos con su familia. Tenemos un WhatsApp de concejales donde estamos constantemente transmitiendo las emergencias, y ella era la única que no contestó”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, habló con Pumita TV y señaló que la mujer acudió a ayudar a los afectados por las lluvias el fin de semana, pero que no regresó a su domicilio, donde vive sola.

“Como ella vive sola, no es extraño que alguien al interior de su vivienda la haya estado esperando y la amenazó o que sé yo… y la trajo obligada para acá”, detalló.

Respecto a esta hipótesis, explicó que “yo no quiero pensar en lo peor, pero, en este caso, hay que ponerse en todos los lugares".

De igual manera, señaló que “vamos a confiar en Dios, que si venía de alguna manera amenazada (al sector La Balsa), que no lo sabemos, que haya vuelto. Pero las cámaras no captan una vuelta. Entonces, no sé, me parece curioso el caso y podría haber participación de terceros”.

