Inicia juicio por atropello a Isidora Bravo en Bellavista: Conductor se dio a la fuga - Chilevisión

La mañana de este lunes se dio inicio al juicio por el caso de Isidora Bravo, joven de 22 años que murió tras ser atropellada por un camión de gas en el sector de Bellavista durante octubre del 2021.

Hasta el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal llegaron los representantes legales de cada parte, dando inicio al juicio con alegatos de apertura. Cabe destacar que el Ministerio Público apelará a que este atropello no sería un accidente, sino que hubo dolo.

¿Qué se sabe sobre el atropello a Isidora Bravo?

El pasado 1 de octubre del 2021, la joven estudiante de periodismo caminaba rumbo a un trabajo, en el sector de Bellavista, junto a otra estudiante y un fotógrafo, cuando se encuentran con un camión de gas que los embiste.

Ante dicho accidente, el conductor que protagonizó el choque no se detiene a prestar ayuda, sino que se da a la fuga, siendo detenido por Carabineros a 2 kilómetros del lugar de los hechos.

Tras esta situación, el chofer del camión estuvo cuatro meses en prisión preventiva, sin embargo, actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario completo.

Respecto al juicio, se le imputarán tres delitos: Homicidio simple, causar lesiones menos graves a la acompañante de Isidora y darse a la fuga tras el atropello.

Testimonio del abuelo de la víctima

El abuelo de la víctima, Jaime Bravo, conversó con CHV Noticias sobre lo sucedido, ya que este mismo habría aportado a la investigación, en primera instancia.

"No puedo entender cómo se puede tratar de poner en el rostro de la comunidad una imagen que no lo es, no hay un lugar en Chile donde no existen más cámaras como en el lugar donde este homicida mató a Isidora y decir que no estaba cruzando por un paso reglamentario con luz verde, en una situación laboral que iba con su compañera...", partió revelando.

En este sentido, agregó: "Lo más increíble de que se diga abiertamente de que hay testimonios y que incluso es la policía lo que lo incita a usar el camión, prácticamente contra las víctimas, cuando Carabineros en el territorio nacional lo único que hace es proteger a la gente que está en riesgo de ser arrollado o atropellado".

Defensa de conductor que atropelló a Isidora Bravo

Cabe destacar que la estrategia de la defensa del conductor es apelar al contexto en el que ocurrió el atropello, puesto que ese día se estaban llevando a cabo manifestaciones por el aniversario del polémico caso Pío Nono.

Por esto último es que el conductor habría ido escapando de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo, para evitar verse envuelto en estas. Asimismo, el abogado defensor habría dado a conocer que Carabineros habría incitado al conductor a seguir conduciendo, pese al accidente, hasta que se percataron de la muerte y lo detuvieron más adelante.