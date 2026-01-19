Incendios forestales en Chile: Así puedes ver si hay cortes de luz en las zonas afectadas - Chilevisión

CGE cuenta con una herramienta que permite visualizar los cortes de electricidad en distintos sectores de la zona sur.

Continúa el combate a la emergencia en la zona sur y, de acuerdo con Conaf, a esta hora existen 34 focos activos de incendios forestales en el país. En ese contexto, existe una herramienta que permite revisar las zonas con cortes de luz en vivo.

Se trata de una plataforma dispuesta por la empresa CGE, principal distribuidora de suministro de electricidad en la región del Biobío y otras partes del país, que deja visualizar las interrupciones de suministro, cantidad de afectados y horarios de reposición. A continuación, revisa cómo usar la herramienta.

Revisa cómo consultar por cortes de luz en zonas afectadas por incendios forestales en Chile

Para revisar el mapa de cortes de luz, solo debes seguir el siguiente paso a paso:

Ingresa al sitio web de la CGE y dirígete a la opción "Mapa de suministro".

Desplázate hasta el mapa. Estando allí, puedes moverte y hacer zoom. El sistema permite consultar por direcciones específicas.