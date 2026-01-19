 Incendios forestales en Chile: Así puedes ver si hay cortes de luz en las zonas afectadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales Investigan focos de incendios simultáneos y posible intencionalidad tras la tragedia en Biobío y Ñuble “Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales VIDEO | Revelan inéditos registros del rescate por mar en Punta de Parra
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 19:19

Incendios forestales en Chile: Así puedes ver si hay cortes de luz en las zonas afectadas

CGE cuenta con una herramienta que permite visualizar los cortes de electricidad en distintos sectores de la zona sur.

Publicado por CHV Noticias

Continúa el combate a la emergencia en la zona sur y, de acuerdo con Conaf, a esta hora existen 34 focos activos de incendios forestales en el país. En ese contexto, existe una herramienta que permite revisar las zonas con cortes de luz en vivo.

Se trata de una plataforma dispuesta por la empresa CGE, principal distribuidora de suministro de electricidad en la región del Biobío y otras partes del país, que deja visualizar las interrupciones de suministro, cantidad de afectados y horarios de reposición. A continuación, revisa cómo usar la herramienta.

Revisa cómo consultar por cortes de luz en zonas afectadas por incendios forestales en Chile 

Para revisar el mapa de cortes de luz, solo debes seguir el siguiente paso a paso:

  • Desplázate hasta el mapa. Estando allí, puedes moverte y hacer zoom. El sistema permite consultar por direcciones específicas.

  • Las zonas marcadas con color rojo corresponden a cortes de emergencia. Si pinchas sobre cada una, la plataforma arrojará la cantidad de clientes afectados y horario estimado de reposición.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital

La periodista Cecilia Gutiérrez preocupó a los seguidores del deportista extremo, quien sufrió un problema durante su travesía en la región de Aysén.

19/01/2026

Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

19/01/2026

“Siempre hemos sido inocentes”: Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel y realizan grave acusación

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y aseguraron que son acusados del crimen por el poder que hay en Chile.

19/01/2026

“Sé que es poquito”: Diego Pánico donó su sueldo de Fiebre de Baile para ayudar a víctimas de los incendios forestales

El influencer puso a disposición su propio camión para trasladar lo que él compró y donaciones de otras personas, como ropa o alimentos no perecibles. Además logró recolectar casi medio millón adicional.

19/01/2026