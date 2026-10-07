“Imposible describir la pena”: La reacción de Vodanovic tras devastador incendio en teatro de Maipú

El alcalde de Maipú compartió fotografías que evidencian la magnitud de los daños, mostrando el interior del recinto completamente destruido y sus butacas consumidas por el fuego.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó su frustración tras el voraz incendio que afectó durante la tarde de este miércoles al Teatro Municipal de la comuna, ubicado en las cercanías de la Plaza de Maipú.

A través de su cuenta de X, el jefe comunal compartió fotografías que evidencian la magnitud de los daños, mostrando el interior del recinto completamente destruido y sus butacas consumidas por el fuego.

La emergencia ocurrió mientras el espacio cultural se encontraba en pleno proceso de remodelación, luego de cuatro años de trabajo para recuperar sus instalaciones. Según reveló Vodanovic, faltaban apenas dos meses para que el teatro pudiera ser entregado nuevamente a la comunidad.

La reacción de Vodanovic por incendio en Teatro Municipal

“4 años de trabajo para poder remodelar nuestro teatro municipal, que estaba a solo 2 meses de poder ser entregado y puesto a disposición de la comunidad. En tan solo 15 minutos se quemó por completo, por causas aún sin determinar”, escribió el alcalde.

En su publicación, la autoridad también manifestó el impacto que significa la pérdida de un proyecto cultural que estaba próximo a concretarse.





“ Es imposible describir la pena y frustración que esto nos genera , más con todo lo que cuesta poder financiar y sacar adelante proyectos para la cultura”, expresó.

A pesar de la destrucción del recinto, Vodanovic aseguró que el municipio continuará trabajando para recuperar el espacio. “Pese a esto, desde mañana nos levantamos a trabajar con fuerza para tener un teatro a la altura de lo que Maipú se merece”, afirmó.

Dos personas lesionadas durante la emergencia

El incendio movilizó a distintos cuerpos de Bomberos de la región Metropolitana, cuyos voluntarios trabajaron para controlar las llamas que consumieron gran parte de la estructura.

Durante el operativo, un bombero resultó lesionado producto del colapso de una estructura, mientras que un trabajador de un foodtruck ubicado en las afueras del teatro también sufrió heridas.

Por ahora, las causas que originaron el incendio permanecen sin determinar, mientras se espera conocer el alcance definitivo de los daños que dejó la emergencia en uno de los espacios culturales de Maipú.