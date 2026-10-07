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AHORA | Gran columna de humo en Maipú: Incendio consume al Teatro Municipal

Bomberos de Maipú trabajan en el lugar para controlar el fuego que arrasa con el recinto cultural.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un incendio estructural está afectando al Teatro Municipal de Maipú la tarde de este miércoles, lo que mantiene en alerta a los transeúntes del sector de la Plaza de Maipú.

Personal de Bomberos de la misma comuna intentan controlar el fuego en el recinto cultural ubicado en la intersección entre avenida Los Pajaritos y la calle Chacabuco.

Distintos registros captados por los vecinos de Maipú muestran la magnitud del siniestro mientras las llamas consumen a gran parte del teatro. 

Transporte informó que el tránsito se encuentra suspendido en avenida Pajaritos en ambos sentidos, entre avenida 5 de abril y Chacabuco.

Revisa los videos del incendio que consume al Teatro Municipal de Maipú acá


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