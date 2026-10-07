Así quedó el Teatro Municipal de Maipú tras incendio: Fuego se originó durante trabajos de remodelación

Impactantes registros muestran el estado en que quedó el espacio cultural, luego de que personal de Bomberos lograra controlar las llamas.

El Teatro Municipal de Maipú se vio afectado por un gran incendio que consumió casi la totalidad de su estructura durante la tarde de este miércoles.

Impactantes registros muestran el estado en que quedó el espacio cultural, ubicado en el sector de la Plaza de Maipú, luego de que personal de Bomberos lograra controlar las llamas.

El fuego se originó en medio de trabajos de remodelación que se estaban realizando en el lugar, cuya entrega estaba prevista para fin de año.

Distintos cuerpos de Bomberos de la región Metropolitana acudieron hasta el teatro. En medio de la emergencia, un voluntario resultó lesionado producto del colapso de una estructura.

Además, un trabajador de un foodtruck ubicado en las afueras del recinto quedó herido durante el incendio.