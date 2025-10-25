 Hubo barricadas y fuegos artificiales: Manifestantes quemaron un bus RED en Maipú - Chilevisión
Hubo barricadas y fuegos artificiales: Manifestantes quemaron un bus RED en Maipú
25/10/2025 08:41

Hubo barricadas y fuegos artificiales: Manifestantes quemaron un bus RED en Maipú

La situación se provocó cerca de la estación de Metro, Del Sol, por lo que el servicio tuvo que ser interrumpido temporalmente, cerrando la estación e impidiendo que los trenes se detuvieran en dicho lugar.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes, un grupo de manifestantes incendió un bus RED, lanzaron fuegos artificiales y también formaron barricadas en las inmediaciones de la estación de Metro, Del Sol, en la comuna de Maipú.

Los primeros antecedentes indican que los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas, donde cerca de 40 personas se reunieron en el lugar y generaron los desmanes, provocando el cierre temporal de la estación y la suspensión de la detención de los trenes.

Manifestantes quemaron bus RED en Maipú

Posteriormente, el grupo llegó hasta el sector de Avenida Américo Vespucio con Avenida Pajaritos, donde incendiaron un bus RED. En su interior no había pasajeros, pero sí la conductora, quien fue citada a declarar.

Hasta el lugar llegó personal de Control de Orden Público de Carabineros, quienes lograron dispersar a las personas y controlar la combustión del vehículo.

Finalmente, según se detalla en redes sociales, los hechos habrían estado relacionados con una conmemoración por la muerte de Álex Núñez, fallecido durante el estallido social.

Revisa la publicación de X:

Hoy publicaron la nómina: Revisa con tu RUT si fuiste elegido como vocal de mesa para las elecciones 2025

