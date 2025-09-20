 “Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025 - Chilevisión
20/09/2025 10:21

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la transmisión de la Parada Militar 2025, la cual se desarrolló en la elipse del Parque O’Higgins, una crítica se repitió a través de redes sociales.

Y es que, según algunos televidentes, se mostró constantemente al presidente Gabriel Boric y a otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de las presentaciones de las Fuerzas Armadas.

La crítica que se repitió durante la Parada Militar 2025

El momento que generó más críticas ocurrió durante la presentación de los 21 paracaidistas de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”.

Si bien los efectivos realizaron sus saltos desde un CN-235 del Ejército, gran parte de la transmisión televisiva priorizó imágenes de la tribuna oficial, dejando fuera los aterrizajes en la elipse del Parque O’Higgins.

La mayoría de los descargos se concentró en X. “Tremendo paso el de la #Fach y muestran a Boric… qué mala la transmisión”, fue uno de los comentarios.

“Llegando los paracaidistas a la elipse del Parque O’Higgins y cada vez que llegaban mostraban a Boric, ¡despidan al de la transmisión!”, “la transmisión 2025 es tan mala que ni siquiera pusieron apoyo audiovisual en un costado como en otros años” y “horrible la transmisión, las tomas de cámara, el director, pésimo”, fueron otras de las críticas que circularon en la red social.





