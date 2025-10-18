 Hombre fue asesinado con arma blanca tras discusión en Isla de Maipo: Atacante se dio a la fuga - Chilevisión
Hombre fue asesinado con arma blanca tras discusión en Isla de Maipo: Atacante se dio a la fuga
18/10/2025 08:46

Hombre fue asesinado con arma blanca tras discusión en Isla de Maipo: Atacante se dio a la fuga

El atacante siguió a la víctima hacia un paradero de buses tras la discusión, lo atacó al menos cuatro veces y luego se dio a la fuga.

Publicado por CHV Noticias

Cerca de la medianoche de este sábado, se produjo el homicidio con arma blanca de un hombre, tras una discusión en plena vía pública en Isla de Maipo.

Los primeros antecedentes apuntan a que dos personas tuvieron una altercado y el atacante siguió a la víctima hasta un paradero de buses ubicado en el sector de Avenida Balmaceda, donde lo interceptó, apuñaló y se fugó del lugar.

Los antecedentes del homicidio

"Los antecedentes preliminares indican que la víctima habría sido atacada por un sujeto desconocido que le habría inferido al menos cuatro heridas cortopunzantes en la zona torácica y craneal", detalló el comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el momento se desconocen las razones de la discusión que tuvo el atacante con la víctima; sin embargo, las primeras diligencias determinaron que ambos ya se conocían.

"Se están realizando las primeras diligencias, como entrevistas a testigos, levantamiento de cámaras de seguridad y todo tipo de evidencia", agregó el comisario Acuña.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para poder dar con el paradero del atacante, efectuar su detención y poder esclarecer lo ocurrido.

