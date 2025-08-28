Hincha de la U que cayó desde tribuna recibe alta médica: En Chile deberá ser nuevamente operado - Chilevisión

El padre del joven señaló que en nuestro país deberá ser nuevamente intervenido, donde se le debe colocar una prótesis.

Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que estaba internado en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Argentina, fue dado de alta tras caer desde la tribuna del Estadio Libertadores de América de Independiente.

"Estamos llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo", dijo Marcial Alfaro, padre de Gonzalo, a El Observador.

"Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile. Se están gestionando los pasajes para nuestro regreso", señaló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En su regreso a Chile será nuevamente operado

El padre del hincha afirmó que de regreso en el país el joven deberá nuevamente ser operado y donde se le debe colocar una prótesis.

"Gonzalo quedó con una cavidad en su cráneo debido a la lesión que sufrió, para lo cual deberá ser intervenido quirúrgicamente para colocar una prótesis que recubra este orifico en tres meses más", agregó.