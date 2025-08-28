 Hincha de la U que cayó desde tribuna recibe alta médica: En Chile deberá ser nuevamente operado - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 10:58

Hincha de la U que cayó desde tribuna recibe alta médica: En Chile deberá ser nuevamente operado

El padre del joven señaló que en nuestro país deberá ser nuevamente intervenido, donde se le debe colocar una prótesis.

Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que estaba internado en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Argentina, fue dado de alta tras caer desde la tribuna del Estadio Libertadores de América de Independiente. 

"Estamos llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo", dijo Marcial Alfaro, padre de Gonzalo, a El Observador. 

"Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile. Se están gestionando los pasajes para nuestro regreso", señaló. 

En su regreso a Chile será nuevamente operado

El padre del hincha afirmó que de regreso en el país el joven deberá nuevamente ser operado y donde se le debe colocar una prótesis. 

"Gonzalo quedó con una cavidad en su cráneo debido a la lesión que sufrió, para lo cual deberá ser intervenido quirúrgicamente para colocar una prótesis que recubra este orifico en tres meses más", agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025