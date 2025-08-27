 “Estoy evolucionando súper bien”: Habla por primera vez hincha de la U que cayó desde la tribuna y quedó en la UTI - Chilevisión
27/08/2025 12:53

“Estoy evolucionando súper bien”: Habla por primera vez hincha de la U que cayó desde la tribuna y quedó en la UTI

Tras los graves incidentes en Avellaneda, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo.

A través de un mensaje de audio que compartió su familia, se conocieron las primeras palabras de Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que cayó desde la tribuna del estadio de Independiente y quien se mantiene internado. 

"Hola gente, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente", partió declarando. 

"A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien... Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes", manifestó. 

Cabe señalar que tras los graves incidentes en Avellaneda, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo.

Favorable recuperación

Tras esta operación, Alfaro permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo observación permanente y donde incluso se indicaban posibles riesgos neurológicos considerables. 

Afortunadamente, con el paso de los días, los médicos informaron una mejora clínica en su cuadro y la familia confirmó que salió de la zona crítica, ya que se encuentra consciente y recuperándose.

