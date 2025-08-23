Hallan salvavidas en búsqueda de tripulantes desaparecidos tras naufragio en Magallanes - Chilevisión

Los restos fueron localizados en Bahía Sea, cerca del extremo occidental del Canal Beagle, ubicado a unos 226 kilómetros de la capital regional.

La madrugada de este sábado se confirmó el hallazgo de un salvavidas de la lancha "Ana Belén", la cual llevaba a bordo a cuatro tripulantes y cuya desaparición se reportó la tarde del jueves en la región de Magallanes.

La información fue confirmada por el Consulado Honorario de Paraguay en Punta Arenas, desde donde indicaron que los restos fueron hallados en Bahía Sea, en el extremo occidental del Canal Beagle, a aproximadamente 226 kilómetros de la capital regional, consignó Radio Bio Bio.

No obstante, hasta ahora no se ha obtenido información que permita dar con el paradero de los ocupantes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Búsqueda de tripulantes paraguayos

Hay que recordar que la lancha a motor transportaba a cuatro tripulantes de nacionalidad paraguaya y tras el hundimiento se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate (SAR) que continúa durante este sábado con apoyo marítimo aéreo.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Armada, los cuatro pescadores se encontraba recolectando erizos, de los cuales tres no figuraban en la matrícula de pesca artesanal.

Por ahora, las labores de búsqueda cuentan con el respaldo de familiares, sindicatos de pescadores y autoridades locales.