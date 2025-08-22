Alerta: Desaparecen cuatro tripulantes tras naufragio de lancha en Magallanes - Chilevisión

Desde la Armada informaron que el hundimiento de la nave se reportó en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

La tarde del jueves se reportó la desaparición de cuatro pescadores luego de que la lancha en la que iban se hundiera en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, región de Magallanes.

Se trata de la lancha a motor “Ana Belén”, que se transportaba con cuatro tripulantes de nacionalidad paraguaya, cuyo hundimiento se reportó a eso de las 19:00 horas a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.

Tras esto, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate (SAR) que continúa durante este viernes con apoyo marítimo y aéreo.

Búsqueda de tripulantes paraguayos

Según información proporcionada por la Armada, a bordo de la lancha, los cuatro tripulantes estaban realizando laboras de recolección de erizos y tres de ellos no estaban registrados en la matrícula de pesca artesanal.

De momento, la búsqueda de los trabajadores está siendo apoyada por familiares, sindicatos de pescadores y autoridades locales.

Según reportó el medio local El Pinguino, el Comandante del Distrito Naval Beagle, Capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat señaló que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa”.

“No obstante, mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, agregó.