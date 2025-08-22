 Alerta: Desaparecen cuatro tripulantes tras naufragio de lancha en Magallanes - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 10:35

Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes

Desde la Armada informaron que el hundimiento de la nave se reportó en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Publicado por Gabriela Sambuceti

La tarde del jueves se reportó la desaparición de cuatro pescadores luego de que la lancha en la que iban se hundiera en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, región de Magallanes.

Se trata de la lancha a motor “Ana Belén”, que se transportaba con cuatro tripulantes de nacionalidad paraguaya, cuyo hundimiento se reportó a eso de las 19:00 horas a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.

Tras esto, se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate (SAR) que continúa durante este viernes con apoyo marítimo y aéreo.

Búsqueda de tripulantes paraguayos

Según información proporcionada por la Armada, a bordo de la lancha, los cuatro tripulantes estaban realizando laboras de recolección de erizos y tres de ellos no estaban registrados en la matrícula de pesca artesanal.

De momento, la búsqueda de los trabajadores está siendo apoyada por familiares, sindicatos de pescadores y autoridades locales.

Según reportó el medio local El Pinguino, el Comandante del Distrito Naval Beagle, Capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat señaló que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa”.

“No obstante, mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025

“Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

22/08/2025

Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

22/08/2025

“Me apena y me da rabia”: Gala Caldirola revela la gran diferencia que vive entre Chile y España

Mediante una conversación con el ex Gran Hermano, Jorge Aldoney, Gala respondió a la pregunta de qué tiene España que no tenga Chile.

22/08/2025