Gobierno aceptó la renuncia del ministro Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz - Chilevisión

La información fue confirmada durante esta tarde por Presidencia. "El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow", señalaron desde La Moneda.

El Gobierno informó este jueves que ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, tras el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que expuso un error en el cálculo de las tarifas eléctricas debido a una inconsistencia metodológica.

La dimisión ocurre en medio de una inminente acusación constitucional en su contra: el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, anunció hoy que su colectividad apoyará el eventual libelo.

El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general del partido, argumentó también que impulsará la iniciativa “por las graves consecuencias y negligencia, violación de ley y violación de norma constitucional".

Continuó: "Por haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas, por un error metodológico o de cálculo, como se dice desde el ministerio”.

En su reemplazo, desde La Moneda informaron que el presidente Gabriel Boric ha nombrado a Álvaro García Hurtado como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial. Es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.

Pardow fue informado del caso hace dos semanas

El ahora extitular de Energía había declarado esta mañana que "la respuesta tiene que ser institucional y tiene que ser completa", en relación al error tarifario que levantó críticas transversales entre el oficialismo y la oposición.

Sobre a quién le atribuía la responsabilidad, señaló que "es algo que vamos a tener que abordar". "Cada cosa tiene su momento. Lo inicial era corregir esta metodología, y eso es lo que se materializa el día de antes de ayer con el inicio de este proceso administrativo".

Pardow también admitió que conoció el caso "hace dos semanas". "Lo que se hizo entre el momento en que esto se levanta y la publicación, fue corregir los efectos y por lo tanto recalcular las tarifas. Eso es lo que se estuvo haciendo en ese espacio de tiempo", aclaró.