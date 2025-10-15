 “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz - Chilevisión
15/10/2025 15:56

“Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz

Los aspirantes a La Moneda han criticado que se haya aplicado el IPC dos veces en la cuenta de la luz.

Publicado por CHV Noticias

Candidatos presidenciales han reaccionado al error de cálculo en cuentas de la luz revelado tras un reciente informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Según un informe técnico preliminar, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre los saldos pendientes generados por periodos de congelamiento tarifario.

Por lo anterior, el IPC se habría aplicado dos veces, inflando las tarifas más allá de lo justificado.

Esto ha generado varias repercusiones en el mundo político, donde incluso sectores de la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow.

Candidatos reaccionan a error de cálculo en cuentas de la luz

A través de redes sociales, los aspirantes a La Moneda han criticado duramente esta situación.

  • Jeannette Jara

  • Evelyn Matthei

  • José Antonio Kast

  • Marco Enríquez-Ominami

  • Eduardo Artés

  • Harold Mayne-Nicholls

  • Franco Parisi

