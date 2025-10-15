“Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz - Chilevisión

Los aspirantes a La Moneda han criticado que se haya aplicado el IPC dos veces en la cuenta de la luz.

Candidatos presidenciales han reaccionado al error de cálculo en cuentas de la luz revelado tras un reciente informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Según un informe técnico preliminar, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre los saldos pendientes generados por periodos de congelamiento tarifario.

Por lo anterior, el IPC se habría aplicado dos veces, inflando las tarifas más allá de lo justificado.

Esto ha generado varias repercusiones en el mundo político, donde incluso sectores de la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow.

Candidatos reaccionan a error de cálculo en cuentas de la luz

A través de redes sociales, los aspirantes a La Moneda han criticado duramente esta situación.

Jeannette Jara

La Comisión Nacional de Energía diseñó hace años una fórmula con error un metodológico desde 2017, es inaceptable. Esa falla se suma a un proceso de descongelamiento de las tarifas que ha provocado que las cuentas de la luz suban más de un 70% en los últimos meses, afectando… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) October 15, 2025

Evelyn Matthei

A muchos chilenos les cuesta llegar a fin de mes. Por eso, el error que terminó subiendo las cuentas de la luz por cálculos mal hechos es inaceptable.



Y nadie responde. No es justo que un error técnico lo pague el bolsillo de siempre. Si se equivocaron, que lo arreglen y… pic.twitter.com/ols334gkoD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 15, 2025

José Antonio Kast

El alza sostenida de la cuenta de la luz ha impactado el presupuesto de millones de chilenos. Si se hubiera hecho bien la pega por parte del Ministerio de Energía y la CNE, el impacto habría sido menor. Este hecho es de una irresponsabilidad e indolencia con las familias… pic.twitter.com/BUS08TelRn — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 15, 2025

Marco Enríquez-Ominami

Se aplicó el IPC dos veces y subieron las cuentas de la luz. Pero tranquilos: el ministro dice que fue un “cambio metodológico”.

Cuando el error lo paga la gente, ya no es error, es abuso. Renuncia, Pardow.#LaVerdadEsElCambio — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) October 15, 2025

Eduardo Artés

Se destapa robo de las empresas eléctricas, doble cobro a los usuarios. ¿y la derecha continua diciendo que las empresas se regulan solas con el mercado? El robo capitalista y la inacción del Estado, les pega en la cara. ¡ NO mas alzas ! ¡Basta de robarle a la gente! — Eduardo Artés #Artés2026 (@artes_oficial) October 15, 2025

