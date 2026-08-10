“Marcamos un hito”: Gobierno autoriza a Codelco a capitalizar el 100% de sus ganancias por primera vez en 50 años

El presidente José Antonio Kast confirmó desde la División Andina que la cuprífera podrá invertir en la misma empresa todas las ganancias obtenidas durante el ejercicio de 2025.

Por primera vez en la historia, la estatal Codelco fue autorizada para capitalizar el 100% de sus ganancias durante este año, confirmó este lunes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Quiero anunciarles que hoy marcamos un hito histórico e inédito”, pronunció el secretario de Estado durante una actividad por el Día del Minero, que contó con la presencia del presidente José Antonio Kast.

En la misma línea, Mas sostuvo de forma telemática que el jefe de Estado ha tomado “la decisión fiscal, patrimonial y política de autorizar a Codelco a capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025″.

Lo anterior, según explicó el titular de la cartera, representará una inyección directa de “aproximadamente US$2.423 millones que permanecerán íntegramente en la empresa“.





Mas también comentó que “esta decisión constituye una señal extraordinaria de respaldo y confianza al plan de recuperación encabezado por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine”.

“Lo excepcional y sin precedentes de esta jornada es que, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual”, señaló.

Kast, quien dirigió la actividad en Codelco División Andina, afirmó que “tenemos que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco. Este símbolo, todos lo hemos visto y lo llevan ustedes allí, al lado del corazón. Y es el que cuidarlo, hay que atesorarlo”.

Qué significa la inédita e histórica medida

En la práctica, la inédita medida del Ejecutivo permitirá que las utlidades obtenidas por la cuprífera podrán ser gastadas o invertidas en un 100% por la compañía, sin que el Fisco retire algún porcentaje de las ganancias.

El biministro comentó que, frente “a los desafíos de producción y los compromisos financieros de la corporación”, el objetivo del Gobierno es “dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo“.

Junto con lo anterior, complementó, también buscan evitar “que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa“.

El estado financiero de Codelco

Al primer trimestre de 2026, la compañía cerró el ejercicio 2025 con un patrimonio total de US$ 13.535 millones y una deuda financiera de US$ 25.958 millones, sobre un total de activos de US$ 58.535 millones

En esa línea, al 31 de marzo de 2026, Codelco reportó ingresos de US$ 5.034 millones en el trimestre y una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 289.825 miles, casi cinco veces más que los US$ 60.589 miles del primer trimestre de 2025.

Por otra parte, el patrimonio total de la compañía avanzó a US$ 13.934 millones y su deuda financiera subió a US$ 26.987 millones, mientras que el total de activos llegó a US$ 59.449 millones.