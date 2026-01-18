 Ñuble: Gobernador descarta toque de queda en la región por incendios forestales - Chilevisión
Incendio amenaza cárcel El Manzano en Concepción: Gendarmería evalúa evacuar preventivamente Fiscalía anuncia investigación por origen de incendios y SML avanza en identificación de víctimas "Luchamos mucho por este colegio": El lamento de vecinos por escuela nueva destruida en incendio Pdte. Boric reveló conversación con Kast por incendios en el sur: "Esto lo vamos a afrontar en conjunto" Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Trehuaco, Bulnes y Concepción
18/01/2026 17:51

Ñuble: Gobernador descarta toque de queda en la región por incendios forestales

La autoridad indicó que, por el contrario, se reforzarán los patrullajes preventivos.

El gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, informó que finalmente no habrá toque de queda en la región pese a la emergencia por incendios forestales que a esta hora afecta a la zona sur del país.

A través de un comunicado, la autoridad descartó de plano la medida e indicó que, por el contrario, se reforzarán los patrullajes preventivos. 

Así, el toque de queda únicamente se aplicará —por el momento— en las comunas de Laja, Nacimiento y Penco, así como en la localidad de Lirquén, todas en la región del Biobío.

Al respecto, el gobernador expresó que "el toque de queda es una excepción que se hace en base a las circunstancias, pero es dinámico también".

Por el contrario, detalló que se "ha dispuesto de mayor personal de Carabineros y también de las patrullas militares; están esparcidas en el territorio, particularmente en los sectores afectados".

