 Gobernación Marítima explica por qué no han podido ubicar a los otros pescadores en Magallanes - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 19:27

Gobernación Marítima explica por qué no han podido ubicar a los otros pescadores en Magallanes

Las unidades de búsqueda han tenido que enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento y olas de hasta 5 metros.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes la Gobernación Marítima de Puerto Williams actualizó estdo de búsqueda de los tres tripulantes restantes de la Lancha Motor "Ana Belén", la cual desapareció el pasado jueves 21 de agosto.

De acuerdo a las informaciones entregadas esta jornada, aún no se registran novedades respecto al paradero de los ciuadanos paraguayos.

Esto, debido a que las unidades navales desplegadas en el área de operaciones han tenido que enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento superiores a los 45 nudos (83 km/h) y olas de entre 3 y 5 metros.

A ello se suma que los medios aeronavales dispuestos para la rebusca no habían podido operar debido a vientos sobre los 60 nudos (111 km/h).

El Comandante del Patrullero de Servicios Generales “Aspirante Isaza”, Capitán de Fragata Marcos Valderrama Turé, aseguró la continuidad de los esfuerzos: “Independiente de las condiciones meteorológicas, nuestro compromiso se mantiene intacto”, señaló.

Por otro lado, los familiares de los pescadores extraviados fueron informados de los avances en reuniones sostenidas en la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Encontraron solo a un pescador

Hay que recordar que este sábado se encontró con vida a Juan Andrés Rojas Casco, uno de los cuatro integrantes de la embarcación.

El pescador fue ubicado en una roca en cercanías de Bahía Sea, por pescadores de la zona.

Sin embargo, el resto de los tripulantes paraguayos no han podido ser encontrados, a pesar de que Rojas señaló saber el paradero de dos de ellos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025