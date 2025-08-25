Gobernación Marítima explica por qué no han podido ubicar a los otros pescadores en Magallanes - Chilevisión

Las unidades de búsqueda han tenido que enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento y olas de hasta 5 metros.

Este lunes la Gobernación Marítima de Puerto Williams actualizó estdo de búsqueda de los tres tripulantes restantes de la Lancha Motor "Ana Belén", la cual desapareció el pasado jueves 21 de agosto.

De acuerdo a las informaciones entregadas esta jornada, aún no se registran novedades respecto al paradero de los ciuadanos paraguayos.

Esto, debido a que las unidades navales desplegadas en el área de operaciones han tenido que enfrentar condiciones meteorológicas adversas, con rachas de viento superiores a los 45 nudos (83 km/h) y olas de entre 3 y 5 metros.

A ello se suma que los medios aeronavales dispuestos para la rebusca no habían podido operar debido a vientos sobre los 60 nudos (111 km/h).

El Comandante del Patrullero de Servicios Generales “Aspirante Isaza”, Capitán de Fragata Marcos Valderrama Turé, aseguró la continuidad de los esfuerzos: “Independiente de las condiciones meteorológicas, nuestro compromiso se mantiene intacto”, señaló.

Por otro lado, los familiares de los pescadores extraviados fueron informados de los avances en reuniones sostenidas en la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Encontraron solo a un pescador

Hay que recordar que este sábado se encontró con vida a Juan Andrés Rojas Casco, uno de los cuatro integrantes de la embarcación.

El pescador fue ubicado en una roca en cercanías de Bahía Sea, por pescadores de la zona.

Sin embargo, el resto de los tripulantes paraguayos no han podido ser encontrados, a pesar de que Rojas señaló saber el paradero de dos de ellos.