Encuentran con vida a uno de los pescadores desaparecidos en Magallanes - Chilevisión

Alrededor de las 10:30 horas se encontró con vida a Juan Andrés Rojas Casco, uno de los cuatro integrantes de la lancha a motor "Ana Belén".

La gobernación marítima de Puerto Williams confirmó esta mañana el hallazgo con vida de un tripulante paraguayo que estaba desaparecido en aguas al sur de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

El pescador fue ubicado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado por pescadores de la zona.

Tras recibir la alerta, desde el helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo asistió para llegar nadando hasta una de las lanchas de auxilio, donde le brindaron atención médica inicial.

En esa línea, el tripulante informó que sabría del paradero de otros dos pescadores desaparecidos.

La hermana de Rojas señaló que "se veía asustado, pero yo sé que va a encontrar la forma de encontrarlos también".

"Se le encontró con hipotermia, así que estamos esperando su recuperación. Nos dijeron que él está bien y confiamos en el que trabajo que se está realizando", destacó otra de las familiares del tripulante.