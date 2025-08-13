Gallinas torturadas en luna llena y mensajes crípticos: Denuncian “brujería” en centro de Santiago - Chilevisión

Los hallazgos fueron denunciados por agrupaciones animalistas, quienes acusan que ya van 11 aves que han sido encontradas en las mismas condiciones.

Vecinos del centro de Santiago se han percatado de la inquietante aparición de gallinas torturadas en la vía pública en el mismo sitio y desde hace más de un año.

Según detallan, los animales son encontrados dentro de una bolsa de basura, junto a velas y enigmáticos mensajes y en una fecha en particular en el mes: el día siguiente de las noches de luna llena.

La situación ha alertado a rescatistas de animales, quienes denuncian que ya van 11 gallinas encontradas en las mismas condiciones y con sus cuatro patas fracturadas.

Acusan “brujería” en el centro de Santiago

La rescatista María Cueto detalló a The Clinic que las aves aparecen en calle Voillier, cerca del Parque Bustamante.

“Se trata de algún tipo de brujería. Se encuentran velas con las gallinas, notas escritas a mano, ropa, alimentos”, acusó la mujer, explicó la mujer.

De igual manera, los animales fueron hallados junto a trozos de papeles en los que se han alcanzado a leer extractos de frases como: “Se vaya la droga de Chile. Que desaparezca” y “todas las brujerías que”.

Cueto explicó que los hechos ya fueron denunciados a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Municipalidad de Santiago, sin embargo, aún no se han identificado responsables.