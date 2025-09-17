Funcionario municipal arrancó parte de la oreja a alcalde de Melipeuco en festejo de Fiestas Patrias - Chilevisión

El edil tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Temuco para someterse a una cirugía de reconstrucción, luego de perder parte del cartílago tras el ataque.

Alejandro Cuminao, alcalde de Melipeuco, fue mordido en una oreja por un funcionario municipal durante una actividad comunal por las Fiestas Patrias.

Según información policial, el hecho se produjo pasada las 22 horas, cuando el edil se despedía de los asistentes al evento.

En ese momento fue abordado por el sujeto que se abalanzó sobre él y le mordió la oreja izquierda, arrancándole parte del cartílago.

Debido a las lesiones, el alcalde tuvo que ser trasladado al servicio de urgencia del Hospital de Cunco donde se le prestó la primera atención.

Posteriormete fue derivado al Hospital Regional de Temuco para someterse a una cirugía para reconstruír su oreja.

Funcionario quedó detenido

El funcionario que es parte de la Unidad de Desarrollo Local de la municipalidad de Melipeuco escapó del lugar tras la agresión.

Sin embargo, Carabineros logró su detención y lo puso a disposición de la justicia. En paraleo Fiscalía ordenó diligencias del caso.