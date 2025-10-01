Acusado de morder oreja de alcalde de Melipeuco reveló su versión y origen del ataque - Chilevisión

Según la versión del trabajdor, el incidente habría tenido su origen en algo que le dijo el alcalde a su pareja en el contexto de una celebración de Fiestas Patrias.

José Zárate, el funcionario municipal acusado de haber mordido y arrancado la oreja de Alejandro Cuminao, alcalde Melipeuco, entregó su testimonio de cómo ocurrieron los hechos el pasado 17 de septiembre.

El incidente sucedió en el contexto de una celebración de Fiestas Patrias en la casa del funcionario, instancia en la que, según declaró a Carabineros, el jefe comunal se habría mostrado cercano a la pareja del trabajador.

En la declaración de Zárate, rescatada por Radio Bío Bío, este señaló que el conflicto inició debido a que el alcalde le habría dicho al oído a la mujer: “Te ves más linda que nunca", gatillando un tenso altercado.

Versiones cruzadas del incidente

"Me percato que el alcalde comienza a tener una actitud insinuada con mi pareja, Verónica. Se acercaba a ella cada vez que bailaban y le dijo al oído: 'Te ves más linda que nunca'", partió la declaración.

En ese contexto -según su versión- el funcionario habría increpado al alcalde y “sin provocación alguna", este le habría respondido con puñetazos.

"Se abalanzó sobre mí continuando con la agresión con golpes de puño dirigidos hacia mi rostro y cuerpo. En un momento de descuido me tomó el cuello con su mano izquierda, tratando de asfixiarme y a su vez golpeándome el rostro con su mano derecha", agregó.

"Debido a que este me estaba aplastando con su cuerpo y en un momento en que se acerca a mí con su rostro, procedí a morderle la oreja del lado izquierdo con mis dientes, ya que no podía respirar", confesó.

Pese a la declaración del funcionario, las versiones del resto de los presentes en la celebración no coincide con el relato, y apuntan a que este ataque al alcalde habrá ocurrido sin motivo aparente.