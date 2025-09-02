Funcionaria de la DT denuncia haber sido desvinculada por vender contenido erótico: Acusa discriminación y acoso laboral - Chilevisión

La denunciante señaló que todo se dio tras un largo sumario por venta de contenido erótico, el cual estuvo marcado, según ella, por discriminación de género y acoso laboral previo.

La mujer señaló que todo se dio tras un largo sumario por venta de contenido erótico, el cual estuvo marcado, según ella, por discriminación de género y acoso laboral previo.

Radio BioBio publicó que la denunciante abrió una cuenta en la plataforma Arsmate en junio del 2024 y también comenzó a utilizar su cuenta personal de Instagram, con el objetivo de generar ingresos extra.

"Tras una separación compleja y deudas importantes, debía cubrir los gastos de cuidado de mi hijo, quien tiene diagnóstico de TEA", manifestó Marta.

Fallo de extenso sumario administrativo no se cumplió

La mujer quedó suspendida de sus funciones mientras duró el sumario administrativo, que se extendió desde enero de 2025 hasta julio.

"El sumario no era por cómo me visto, pero eso dio la instancia para que demás funcionarios juzgaran mi aspecto", argumentó la mujer.

Tras el extenso proceso, se determinó que Álvarez sería tres meses suspendida y donde solo debía percibir el 50% de su sueldo. No obstante, pese a la resolución del procedimiento, la mujer fue desvinculada de la Inspección Comunal del Trabajo.

Mujer denuncia acoso laboral

Marta Álvarez manifestó que primero ingresó a trabajar a la Inspección Comunal del Trabajo en Vitacura, región Metropolitana, pero por razones familiares solicitó el traslado a Ancud, lo que se concretó en febrero de 2018.

Ahí a los pocos días se enteró que estaba embarazada y tras presentar intensas molestias perdió el bebé y le dieron 15 días de licencia.

"Desde ese momento comenzaron con una serie de comentarios, desde las dudas hacia la paternidad de mi hijo, hasta que yo era floja, una chica cacho, buena para tirar licencia", indicó.

Además, la exfuncionaria afirmó que ella usa gorros rusos y guantes para el invierno, a lo cual sus compañeros la miraban, se reían y comentaban "estamos en Rusia, llegó la muñeca rusa".

"En convivencia o celebraciones de oficina, mi jefe me bautizó como ‘Luli chilota’, por mi forma de vestir, se mofaba de esa situación y además de forma lasciva e insistente, en todas esas ocasiones, pedía que yo bailara, a lo que no accedí", agregó.

Tras su desvinculación, Marta Álvarez interpuso un recurso de reposición para que se modifique o deje sin efecto su destitución, lo cual aún está en procedimiento.