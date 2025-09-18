 FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas - Chilevisión
18/09/2025 16:48

FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas

Al igual que en cada celebración dieciochera, los chilenos dieron rienda suelta a su ingenio para bautizar sus fondas y locales con nombres originales y divertidos. Aquí te mostramos algunos de los más graciosos.

Publicado por Gabriela Valdés

Con la llegada de las celebraciones de Fiestas Patrias, miles de chilenos alistan sus panoramas para disfrutar de las clásicas fondas y ramadas que se organizan en distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras del Gobierno, en esta ocasión se han planificado 277 fondas y 167 fiestas costumbristas.

Con el fin de garantizar la seguridad durante las celebraciones, se desplegarán 10.000 carabineros en todo el país para labores de prevención y control.

Los nombres más ingeniosos de las fondas 2025

Y como cada año, el ingenio chileno se refleja en los creativos nombres que reciben las fondas.

Es por eso que aquí te dejamos los nombres de las fondas más ingeniosos y graciosos:

