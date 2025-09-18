FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas - Chilevisión

Al igual que en cada celebración dieciochera, los chilenos dieron rienda suelta a su ingenio para bautizar sus fondas y locales con nombres originales y divertidos. Aquí te mostramos algunos de los más graciosos.

Con la llegada de las celebraciones de Fiestas Patrias, miles de chilenos alistan sus panoramas para disfrutar de las clásicas fondas y ramadas que se organizan en distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras del Gobierno, en esta ocasión se han planificado 277 fondas y 167 fiestas costumbristas.

Con el fin de garantizar la seguridad durante las celebraciones, se desplegarán 10.000 carabineros en todo el país para labores de prevención y control.

Los nombres más ingeniosos de las fondas 2025

Y como cada año, el ingenio chileno se refleja en los creativos nombres que reciben las fondas.

Es por eso que aquí te dejamos los nombres de las fondas más ingeniosos y graciosos: