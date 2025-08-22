FOTOS | La nieve tiñó Santiago: 10 postales del blanco amanecer - Chilevisión

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, distintos puntos de la capital se tiñeron de blanco por la nevazón. A continuación te mostramos en 10 postales cómo amaneció la capital la jornada de este viernes.

Durante la madrugada de este viernes, distintos sectores cordilleranos de la capital se tiñeron completamente de blanco.

La llegada de un sistema frontal con la presencia de una isoterma cero baja fue el escenario perfecto para que tanto adultos como niños volvieran a disfrutar y jugar con la nieve sin necesidad de subir a la cordillera.

Lo Barnechea, La Dehesa y Alto Macul son algunos de los sectores que registraron la mayor caída de nieve entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

Así amaneció el sector oriente de Santiago tras la nevazón

A continuación te mostramos 10 postales del amanecer en la región Metropolitana tras la nevazón:

