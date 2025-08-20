 No pasa hace 8 años: Anticipan caída de nieve y aguanieve enSantiago - Chilevisión
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
20/08/2025 11:51

No pasa hace 8 años: Anticipan caída de nieve y aguanieve enSantiago

La meteoróloga Allison Göhler entregó un pronóstico actualizado de las lluvias y la nieve que podría caer durante esta semana en Santiago. Conoce cuándo y dónde podría nevar en la región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este miércoles un pronóstico detallado respecto a las jornadas de lluvia y nieve que se espera para la región Metropolitana. 

De acuerdo a lo dicho por la experta, el sistema frontal que traerá la precipitaciones ingresará a la zona centro durante la noche de este miércoles y su presencia se mantendría hasta la madrugada del viernes

En la misma línea, se espera que la lluvia alcance su punto de mayor intensidad durante la noche del jueves, momento en el que coincidiría con temperaturas bajas y una isoterma cero baja que podría ocasionar la presencia de nieve en distintas zonas de la capital. 

Anuncian lluvia y nieve en Santiago 

De acuerdo con lo pronosticado por Allison Göhler, las precipitaciones en Santiago comenzarán en la noche de este miércoles 20 de agosto.

Desde ese día, las lluvias se extenderían con mayor intensidad durante todo el jueves 21

En la misma línea, se espera que los chubascos del jueves coincidan con un importante descenso en la temperatura y una isoterma cero baja.

Este fenómeno ocasionaría nevazón en sectores precordilleranos como Lo Barnechea, La Dehesa, Puente Alto, pero que incluso podría llegar al centro de Santiago

Importancia de la isoterma cero 

De acuerdo a lo informado por Allison Göhler, se espera que durante la noche del jueves la isoterma cero se encuentre a 900 metros de altura, con un margen de error de 200 metros.

Es decir, podría bajar a 700 metros o subir hasta los 1.100. ¿De qué depende la nieve? Acá la respuesta.  

  • Escenario A: Si la isoterma desciende a 700 metros, podría caer aguanieve en el centro de Santiago después de ocho años. 
  • Escenario B: Si la isoterma sube hacia los 1.100, la nieve se quedaría en los sectores más cercanos a la cordillera
