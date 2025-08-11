¿Dónde está Lissette? Familia busca a joven con esquizofrenia desaparecida en Lo Barnechea - Chilevisión

Lissette Vásquez Barrios fue vista por última vez el pasado 11 de julio y desde entonces su familia no supo más de ella.

Ha pasado exactamente un mes desde que la familia de Lissette Catarina Vásquez Barrios, de 39 años, supo por última vez de ella.

La joven se extravió el viernes pasado 11 de julio en la comuna de Lo Barnechea y, desde entonces, sus cercanos han iniciado una campaña en redes y con vecinos para hallarla.

Las publicaciones y avisos hechos por su familia añaden un dato clave: Lissette tiene esquizofrenia y depresión, lo que podría complejizar la búsqueda.

CHV Noticias conversó con Claudia Huichalaf, tía de Lissette, quien además fue la persona que ingresó la denuncia por presunta desgracia el pasado 28 de julio, tras varios días sin pistas de su paradero.

Las pistas tras Lissette

La última vez que la familia de Lissette supo de ella fue el 11 de julio pasado, cuando la vieron en las máquinas de juegos —que solía frecuentar— en calle Lo Barnechea con El León. Fue tras eso que no supieron más de ella.

En primera instancia, la familia pensó que Lisette podría haberse trasladado a Curicó, pues allá reside su madre, llamada Marisol.

Sin embargo, cuenta su tía Claudia, la propia madre la llamó unos días después para preguntarle por información sobre ella. Allí entendieron que había desaparecido.

Su tía complementa que, además de sus enfermedades, entre ellas esquizofrenia, el estado de Lissette se deterioró en las últimas semanas antes de su desaparición, pues dejó de tomar su medicación.

Con esos antecedentes, la familia estampó una denuncia por presunta desgracia el pasado 28 de julio en la 53.ª Comisaría de Lo Barnechea.

¿Dónde está Lissette? Esto habría dicho Fiscalía sobre el caso

La búsqueda no ha sido fácil y desde la familia relatan que no han sabido nada de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Las Condes.

Es más, recién el pasado lunes la fiscal informó a la madre de Lissette que iniciarán las indagatorias.

En paralelo, familiares y vecinos pusieron en marcha una campaña en redes sociales locales de Temuco, Loncoche, Curicó y el propio Lo Barnechea, así como búsquedas en terreno.

Su propia tía así lo manifiesta: "Me siento cruzada de brazos porque yo he salido en las noches por todos lados a buscar al Cerro 18, La Ermita, el Pueblo Lo Barnechea y nadie la ha visto".

Lo mismo, insiste la familia, se repite por falta de certezas desde Carabineros, PDI y Fiscalía. "Ninguna información (...) No nos dan respuesta o alguna esperanza de encontrarla", cerraron.

