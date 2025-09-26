 Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda - Chilevisión
Minuto a minuto
Un intenso sistema frontal dejó árboles caídos, calles anegadas y hasta granizos en algunas zonas de Santiago Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario VIDEO | Casi aplasta a peatones: Registro muestra el momento exacto en que árbol cae sobre camioneta en Ñuñoa Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda Insólito caso en Temuco: Abogado logra rebaja de condena y su cliente le roba tras audiencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 18:49

Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda

El arribo del avión con los imputados se espera para el martes 30 de septiembre y, una vez en el país, serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones.

Publicado por CHV Noticias

Fiscalía dio a conocer que se encuentra en curso la extradición de cinco ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a solicitud de la justicia chilena. 

Los imputados están relacionados a distintas causas de crimen organizado, principalmente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua y al caso del exteniente Ronald Ojeda. 

El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el martes 30 de septiembre. Una vez en Chile serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa.

Este procedimiento se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad”, señaló el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

¿Quiénes son los ciudadanos venezolanos extraditos? 

De acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público, los cinco ciudadanos venezolanos están principalmente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua con diversos delitos. 

Los extraditados son:

  • Edgar Javier Benítez Rubio – Asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación.  Vinculado al caso Ronald Ojeda.
  • Jesús Alberto Golding Escalona – Trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro. Vinculado al “Tren del Desastre”. Fiscalía de Antofagasta.
  • Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero – Homicidio calificado. Fiscalía de Coquimbo.
  • Miguel Eduardo Oyola Jiménez – Secuestro extorsivo y asociación ilícita. Fiscalía de Tarapacá.
  • Gregoris José Cortez Fernández – Homicidio calificado. Fiscalía del Biobío.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025