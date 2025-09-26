Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda - Chilevisión

El arribo del avión con los imputados se espera para el martes 30 de septiembre y, una vez en el país, serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones.

Fiscalía dio a conocer que se encuentra en curso la extradición de cinco ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a solicitud de la justicia chilena.

Los imputados están relacionados a distintas causas de crimen organizado, principalmente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua y al caso del exteniente Ronald Ojeda.

El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el martes 30 de septiembre. Una vez en Chile serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa.

Este procedimiento se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol Chile, además de la fluida coordinación con autoridades de Estados Unidos.

“La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad”, señaló el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

¿Quiénes son los ciudadanos venezolanos extraditos?

De acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público, los cinco ciudadanos venezolanos están principalmente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua con diversos delitos.

Los extraditados son:

Edgar Javier Benítez Rubio – Asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación. Vinculado al caso Ronald Ojeda.

Jesús Alberto Golding Escalona – Trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro. Vinculado al “Tren del Desastre”. Fiscalía de Antofagasta.