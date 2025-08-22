EE.UU. aprueba extradición a Chile de cinco venezolanos: Uno está ligado al crimen de Ronald Ojeda - Chilevisión

Se trata de Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, quien tendría participación en el secuestro y homicidio de Ojeda y estaría ligado al Tren de Aragua,

Estados Unidos aprobó la extradición de de cinco venezolanos, dentro de los que se encuentran sujetos ligados al Tren de Aragua y al crimen del exteniente Ronald Ojeda.

Las gestiones fueron realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en marzo, con el fin de traer ante la justicia chile a los sujetos.

El delincuente en cuestión es Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, quien tendría participación en el secuestro y homicidio de Ojeda y fue detenido en febrero de este año.

El venzolano sería parte de la organización criminal Tren de Aragua y es requerido por la Corte de Apelaciones de San Miguel por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio.

Detenidos ligados al Tren de Aragua

Junto con “El Fresa” hay otros dos detenidos que podrían estar vinculados al Tren de Aragua que llegarán próximamente al país.

Se trata de Jesús Alberto Golding Escalona, requerido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta por delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual.

A este se suma Miguel Oyola Jiménez, requerido por la Corte de Apelaciones de Iquique, por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros extorsivos.

Otros dos sujetos de nacionalidad venezolana también arribarán al país por otros delitos. Ese es el caso de Yonaiker Gabriel Sequera Oliveiros, requerido por la Corte de Apelaciones de La Serena por el delito de homicidio y Gregoriz Cortez Fernández, requerido por la Corte de Apelaciones de Concepción e imputado por homicidio calificado.