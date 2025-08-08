Familia de Curacautin necesita ayuda económica para costoso tratamiento de su pequeña hija que sufre extraña enfermedad - Chilevisión

Yuliana Vizcarra Cheuquepan de dos años, fue diagnosticada con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 2 y necesita ayuda económica para solventar los altos gastos que tienen con su enfermedad.

Un difícil momento atraviesa una familia en la localidad de Curacautín, región de La Araucanía, ya que su pequeña hija de dos años, sufre una extraña enfermedad cuyo tratamiento es bastante costoso.

Yuliana Vizcarra Cheuquepan de dos años, fue diagnosticada con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 2 y necesita reunir 500 millones de pesos para poder costear el tratamiento y su familia se encuentra realizando todo tipo de eventos para recaudar fondos.

Qué es la Atrofia Muscular Espinal tipo 2

La Atrofia Muscular Espinal tipo 2 o enfermedad de Dubowitz, es una enfermedad génetica que provoca debilidad muscular y pérdida de la función motora, todo esto debido a la degeneración de las células nerviosas en la médula espinal.

Cómo ayudar a la pequeña Yuliana

Para mayor información de como poder ayudar a Yuliana y su familia, puedes seguirlos en redes sociales @unidos_por_yuliana. En este perfil están los eventos que se están desarrollando y los datos bancarios para poder ayudarla.