Fábula desmintió dichos de la madre de Jorge Matute Johns: “Fue tratada con el respeto que merece”

La productora chilena salió al paso de las recientes declaraciones de María Teresa Johns, quien acusó a uno de sus fundadores de haberla tratado de “cobarde” durante una reunión.

Una nueva arista sumó la controversia en torno a Alguien tiene que saber, la serie de Netflix producida por Fábula e inspirada en el caso Matute Johns. Esta vez, fue la productora la que salió al paso de los cuestionamientos realizados por la familia del joven desaparecido en 1999 y hallado sin vida en 2004.

La polémica se intensificó luego de que María Teresa Johns, madre de Jorge Matute Johns, calificara el proyecto como “basura”. Además, acusó que el productor Juan de Dios Larraín la habría tratado de “cobarde” durante una reunión realizada a fines de 2024 en la casa del cardenal Fernando Chomali.

Fábula responde a dichos de mamá de Matute Johns

Ante estos dichos, la productora emitió una declaración pública. “En primer lugar, comprendemos y empatizamos con el dolor de una familia que se ha visto afectada por circunstancias tan trágicas. La serie busca retratar este episodio –que conmocionó profundamente a los chilenos y chilenas– con respeto y sensibilidad”, señalaron.





En el mismo comunicado, consignado por La Tercera, Fábula también abordó uno de los puntos más reiterados por la familia en el último tiempo.

“Contrariamente a lo afirmado públicamente, Fábula sí mantuvo contacto con la familia Matute Johns en diversas ocasiones. El primer acercamiento se produjo en mayo de 2023, y posteriormente la familia accedió a ser entrevistada por un equipo de investigación contratado por la productora, el que realizó un trabajo exhaustivo y conforme a los estándares habituales de la industria audiovisual”.

Respecto a la reunión sostenida en la casa de Chomali, la empresa aseguró que la madre y el hermano de Jorge manifestaron como “única solicitud expresa que sus nombres no fueran utilizados”, petición que -según indicaron- “fue acogida de buena fe y se cumplió íntegramente”.

Asimismo, rechazaron las acusaciones sobre un eventual maltrato verbal: “Desmentimos categóricamente la acusación, recogida por distintos medios, de que la señora María Teresa Johns habría sido tratada de ‘cobarde’ en dicha reunión”.

“Ello nunca ocurrió: fue tratada con el respeto que merece, en el contexto de una conversación sensible y con altura de miras, sin que existieran insultos ni descalificaciones de ningún tipo, como podrá corroborar el propio cardenal Fernando Chomali”, agregaron.





La productora también defendió el enfoque de la serie: “La libertad de expresión y la libertad artística —derechos fundamentales constitucionalmente consagrados y reconocidos en tratados internacionales ratificados por nuestro país— nos permiten contar historias basadas o inspiradas en hechos reales. Asumimos con seriedad la responsabilidad que el cine y la televisión tienen en la difusión de estas historias, entendiéndolo como una contribución a la memoria y la conciencia colectiva”.

Finalmente, añadieron: “El caso abordado por la serie es de conocimiento público, ha conmocionado al país durante años y aún no se esclarece totalmente, lo que mantiene un legítimo interés en nuestra sociedad”.

Cabe recordar que la producción, compuesta por ocho episodios, cuenta con las actuaciones de Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Paulina García, Lucas Sáez, Camila Hirane, Gabriel Cañas y Héctor Morales, entre otros.