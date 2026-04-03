“Me hicieron retroceder”: Mamá de Matute Johns alza la voz tras trailer de serie inspirada en el caso

La madre del joven universitario desaparecido en 1999 advirtió el dolor que le ha causado la realización de esta serie.

El estreno de la serie sobre el caso Matute Johns está a la vuelta de la esquina, lo que para su madre y la familia de Jorge reabre heridas y les provoca dolor, seg+un han advertido.

Luego de años de incertidumbre sobre el paradero del joven universitario que desapareció tras salir de la discoteca La Cucaracha en 1999, sus seres queridos ahora cuestionan la finalidad del proyecto y acusan lucrar con su dolor.

El descontento de la madre de Matute Johns

María Teresa Johns, madre de Jorge, conversó con el medio regional Sala de Prensa e indicó que “desde que empezó esta serie, el show de esta serie, fue violento hacia mi familia y siempre ha sido violento hacia mí“.





Siendo catalogada como una “falta de respeto” a la familia afectada, desde la producción audiovisual debieron modificar el nombre del protagonista, sin embargo, para la madre de Jorge las referencias son explicítas. “Aunque no vea la serie, las imágenes van a estar circulando“, indicó.

“Me hicieron retroceder todo lo que me hicieron avanzar y no sé cuál va a ser el final de la serie (…) Es un show mediático y me preocupa que digan cosas que no son”, confesó María Teresa.

Si bien le preocupa que no se cuente la verdad, también expresó estar tranquila con la imagen que den de su hijo “porque sé a quién crié”, no obstante, “me preocupa que lucren con mi dolor y que no lo dejen descansar en paz“, comentó a modo de cierre.