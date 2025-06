Exclusivo: Familia de Mylan Liempi entregó emotiva carta a Pdte. Boric y pide querella contra responsables de su muerte - Chilevisión

La madre y otros familiares del menor llegaron hasta La Moneda luego que se cumplieran dos meses de la tragedia en el Estadio Monumental.

Este miércoles, la familia de Mylan Liempi, niño fallecido el pasado 10 de abril en la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza, llegó hasta el Palacio de La Moneda para dejar una carta al presidente Gabriel Boric.

En el documento que se le hizo llegar al mandatario, al cual tuvo acceso en exclusiva CHV Noticias, le piden que reafirme su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y a la protección de la infancia.

"Mylan no murió en un accidente: fue víctima de un uso desproporcionado de la fuerza en un contexto que, por esencia, debió haber sido seguro y familiar", dice parte del escrito.

Además, la familia del menor le solicitó al gobierno que se haga parte activa de la querella contra quienes resulten responsables: "No se puede permitir la impunidad ante hechos tan graves".

La carta de la familia de Mylan Liempi al presidente Gabriel Boric

Santiago, 10 de junio 2025

Señor

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Presente

De nuestra consideración:

Somos la familia de Mylan Liempi, el niño de 12 años que perdió la vida el pasado 10 de abril tras ser atropellado por un vehículo de Carabineros en las afueras del Estadio Monumental. Han pasado dos meses desde esa dolorosa jornada, y no encontramos consuelo ante una pérdida tan irreparable como injusta. Hoy nos dirigimos a usted, señor Presidente, con el corazón en la mano y con la esperanza de que, desde su rol como Jefe de Estado, reafirme su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y a la protección de la infancia.

Mylan no murió en un accidente: fue víctima de un uso desproporcionado de la fuerza en un contexto que, por esencia, debió haber sido seguro y familiar. Era un niño que simplemente había salido a disfrutar de su amor por el fútbol, como tantos otros en nuestro país. Pero ese día la represión se impuso a la protección, y el resultado fue fatal: no solo Mylan perdió la vida, sino también una joven, Martina Pérez que lo acompañaba.

Señor Presidente, los agentes del Estado tienen el deber de proteger a la ciudadanía, y más aún a niños y niñas. Lo ocurrido aquel día constituye una grave vulneración a los principios fundamentales que deben regir el actuar policial. Como familia, solicitamos que el Gobierno de Chile se haga parte activa de la querella contra quienes resulten responsables, porque no se puede permitir la impunidad ante hechos tan graves.

Hoy más que nunca necesitamos señales claras. Le pedimos que se comprometa a que se haga justicia, que se garantice la verdad, y que se adopten medidas concretas para evitar que otra familia viva lo que hoy nosotros estamos viviendo. La aplicación estricta de las Reglas del Uso de la Fuerza, la revisión de los protocolos de Carabineros y la formación en derechos humanos son acciones urgentes que deben implementarse en todos los espacios, y muy especialmente en el resguardo de eventos masivos, como los partidos de fútbol, que deberían ser fiestas de alegría, no escenarios de tragedia.

Mylan era solo un niño. Tenía sueños, ilusiones, y una vida por delante. Como padres, madres, hermanos y seres queridos, lo mínimo que pedimos es justicia y no olvido. Su muerte no puede quedar marcada como una cifra más.

Agradeciendo desde ya su atención y en espera de una respuesta concreta a nuestras solicitudes, se despide atentamente, familiares: Pamela de Los Ángeles Lafuente Barrera, Liberia Samantha Astudillo Urbina y Katherine Rodríguez Barrera.