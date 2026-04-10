“Estoy deshecho, se fue mi compañera de vida”: La confesión de “Guatón” de Los Atletas de la Risa tras muerte de su esposa

Juan Carlos Donoso veló a su esposa Myriam durante la tarde de este jueves y se sinceró sobre sus últimas horas de vida.

Este viernes, Juan Carlos Donoso, también conocido como “El Guatón” de los Atletas de la Risa, se sinceró tras la muerte de su esposa Myriam Salazar, por presunta negligencia médica a raíz de una pancreatitis aguda.

Myriam murió durante la madrugada del pasado 8 de abril y fue velada este jueves, por lo que el comediante entregó detalles inéditos sobre sus últimas horas de vida y el proceso de duelo que enfrenta actualmente.





¿Qué dijo Juan Carlos Donoso?

En conversación con LUN, Donoso comentó que su esposa comenzó a tener dificultades para respirar, dándole un paro cardiorrespiratorio.

“Era tanta nuestra desesperación que empezamos a gritar. Llegaron hasta los guardias. Después de horas que nos ignoraron, ahí sí aparecieron todos, las enfermeras, los doctores”, señaló Donoso.

En esa misma línea, agregó: “Nunca voy a olvidar las manos de una enfermera sobre las de mi hija, tratando de reanimar a mi señora (…) Le pedimos a Dios que, por favor, no se la llevara”.

El humorista llegó a eso de las 17:00 horas de este jueves con la carroza junto al ataúd de su esposa para poder comenzar los actos fúnebres: “El cajón tiene que estar cerrado; mi señora no quería que la vieran así”, fue la instrucción.

Donoso y su familia vivieron momentos de shock durante el tiempo en que denunciaron públicamente lo que vivió Myriam; sin embargo, el velorio trajo consigo el inicio del proceso de duelo.

“Estoy deshecho, se fue mi compañera de vida (…) Somos humildes, pero todos merecemos una atención digna”, señaló Juan Carlos.

El humorista conoció a su esposa cuando tenía 18 años y había regresado de hacer el servicio militar. Ella trabajaba en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La conexión fue instantánea.

Al poco tiempo se casaron, y nunca más se separaron. Desde el día en que se conocieron han pasado 48 años: “Estamos destrozados como familia”, cerró.