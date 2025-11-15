Este mensaje de Ricardo Montaner no es para los chilenos que votan este domingo - Chilevisión

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 en Chile. En ese contexto, se han viralizado una serie de desinformaciones en redes sociales.

Una de ellas es un video que circula desde el 15 de noviembre donde supuestamente el cantante venezolano Ricardo Montaner hace un llamado a los chilenos a no votar “por el comunismo” en las elecciones de este domingo.

En parte del metraje el cantante indica “hace 20 años Venezuela eligió muy mal, ustedes están pasando un momento muy importante en estos días(…). No sigan el ejemplo de Venezuela, voten a conciencia”.

Captura de pantalla tomada el 15 de noviembre de 2025 sobre el video donde supuestamente Ricardo Montaner hace un llamado a no votar por el “comunismo” en Chile.

En el metraje se pueden leer textos que dicen “Ricardo Montaner reflexionando” y “Chile, no voten por el comunismo. Kast presidente”. El clip dura 48 segundos y circula en TikTok donde acumula más de 40 mil visualizaciones. En X contabiliza un poco más de 6 mil.

Este mensaje de Ricardo Montaner no es para los chilenos que votan este domingo

No obstante, se trata de un video subido por el cantante a su cuenta de Instagram en junio de 2018, pero que fue eliminado posteriormente. La descripción de dicha entrada indica “Querida gente de #Colombia que no te pase lo de #Venezuela”.

En el metraje completo invitó a los ciudadanos colombianos a votar a conciencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que ganó Iván Duque.

El cantante comienza su video hablándole a su “querida gente de Colombia” y, tras comentar una situación que vivió cuando estuvo en Barranquilla, señaló: “Ustedes están pasando por un momento muy importante en los próximos días. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano. Deben saber muy bien por quién van a votar, qué van a elegir. No sigan el ejemplo de Venezuela, por favor. Voten a conciencia, voten con el corazón”.

Esta desinformación circuló en procesos electorales anteriores

El clip ya había sido viralizado en Chile erróneamente en 2022. El mismo metraje circuló en diversas redes sociales con la afirmación de que el cantante hacía el llamado a votar por el Rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. AFP Factual verificó esta desinformación en agosto de ese año.

El metraje también ha sido sacado de contexto para desinformar en procesos electorales de otros países. En abril de 2021, para las elecciones presidenciales de Perú, se usó el video de Ricardo Montaner para hacer el llamado a no votar por el candidato de izquierda, Pedro Castillo. Esto fue verificado por Reuters en junio de ese año.

En Colombia, el mismo metraje se volvió a viralizar en redes sociales en marzo de 2021. En ese entonces, Ricardo Montaner publicó un mensaje en su cuenta en X en el que indicó: “Hola #Colombia, está circulando un video que grabé hace 3 años… Aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente… Gracias a todos”.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.