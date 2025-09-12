Estas son las regiones que aumentaron y disminuyeron su tasa de homicidios en lo que va del año - Chilevisión

El informe publicado este viernes evidenció una baja en la cifra de homicidios consumados respecto del primer semestre de 2024.

Este viernes, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la Fiscalía Nacional, publicó el informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, correspondiente al primer semestre de 2025.

El documento reveló una baja en la cifra de homicidios consumados respecto del primer semestre de 2024, cifra que consolidó la disminución que venía presentando desde 2023.

De igual manera, el informe desglosó las tasas de homicidios registradas en cada región del país, de las cuales, cinco sufrieron un aumento, y en otras diez disminuyeron.

Regiones que aumentaron y disminuyeron sus homicidios

Las regiones que aumentaron sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2025 fueron:

Maule: De 1,5 a 1,9.

Arica y Parinacota: De 5,0 a 5,7.

La Araucanía: De 1,9 a 2,0.

Los Lagos: De 2,1 a 2,2.

Magallanes: De 1,1 a 1,6.

Las regiones que disminuyeron sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes fueron:

Tarapacá: De 4,7 a 1,9

Antofagasta: De 3,3 a 2,9

Atacama: De 3,8 a 3,4.

Coquimbo: De 2,8 a 1,9

Valparaíso: De 3,1 a 2,7

Metropolitana: De 3,1 a 2,8

O’Higgins: De 2,6 a 1,8

Ñuble: De 2,1 a 1,0

Biobío: De 3,4 a 2,4

Aysén: De 6,4 a 4,6.

En cuanto a la cantidad de víctimas, las regiones que sufrieron un aumento fueron:

Arica y Parinacota: De 13 a 15 víctimas.

Maule: De 18 a 22 víctimas.

La Araucanía: De 20 a 21 víctimas.

Los Lagos: De 19 a 20 víctimas.

Magallanes: De 2 a 3 víctimas.

Por otro lado, aquellas regiones que tuvieron una disminución en la cantidad de víctimas fueron: