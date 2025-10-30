 AHORA | 7 estaciones de Metro de Santiago están cerradas: Afecta a dos líneas del servicio - Chilevisión
30/10/2025 17:16

AHORA | 7 estaciones de Metro de Santiago están cerradas: Afecta a dos líneas del servicio

El tren subterráneo informó de la suspensión del servicio de la Línea 1 debido a una persona en las vías.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este jueves, Metro de Santiago anunció la suspensió de su servicio en un tramo correspondiente a la Línea 1 por persona en la vía

Debido a la emergencia, solo quedó disponible el recorrido entreEstación Central a Los Dominicos.

Las estaciones que se encuentran cerradas son:

  • Universidad de Santiago
  • San Alberto Hurtado
  • Ecuador
  • Las Rejas 
  • Pajaritos
  • Neptuno
  • San Pablo (Combinación con #L5 suspendida)

Desde RED Movilidad informaron los recorridos de buses que circulan en el eje Alameda para apoyar el Metro: 412-106-I09-401-405-418-419-421-423--424-510-516-210-210v-210e.

Alternativas de viaje en Metro de Santiago 

Debido a la suspensión del tramo entre Universidad de Santiago y San Pablo, Metro de Santiago informó de las alternativas que existen para que los usuarios continúen con su viaje: 

  • Si viajas desde Plaza de Maipú con dirección a Los Dominicos, combina en Baquedano con Línea 1 para continuar tu viaje
  • Si viajas desde Los Dominicos con dirección a Plaza de Maipú, combina en Baquedano con Línea 5 para continuar tu viaje
  • Si viajas desde Hospital EL Pino en Línea 2 con dirección a Plaza de Maipú, combina en Santa Ana con Línea 5 para continuar tu viaje.
Publicidad

