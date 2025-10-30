AHORA | 7 estaciones de Metro de Santiago están cerradas: Afecta a dos líneas del servicio - Chilevisión

El tren subterráneo informó de la suspensión del servicio de la Línea 1 debido a una persona en las vías.
La tarde de este jueves, Metro de Santiago anunció la suspensió de su servicio en un tramo correspondiente a la Línea 1 por persona en la vía.
Debido a la emergencia, solo quedó disponible el recorrido entreEstación Central a Los Dominicos.
Las estaciones que se encuentran cerradas son:
17:06 h. Por persona en la vía en #L1, las siguientes estaciones se encuentran cerradas:
❌Universidad de Santiago
❌San Alberto Hurtado
❌Ecuador
❌Las Rejas
❌Pajaritos
❌Neptuno
❌San Pablo (Combinación con #L5 suspendida).
Seguiremos informando. https://t.co/dYHS6Kg3JB
Desde RED Movilidad informaron los recorridos de buses que circulan en el eje Alameda para apoyar el Metro: 412-106-I09-401-405-418-419-421-423--424-510-516-210-210v-210e.
Debido a la suspensión del tramo entre Universidad de Santiago y San Pablo, Metro de Santiago informó de las alternativas que existen para que los usuarios continúen con su viaje: