AHORA | 7 estaciones de Metro de Santiago están cerradas: Afecta a dos líneas del servicio - Chilevisión

El tren subterráneo informó de la suspensión del servicio de la Línea 1 debido a una persona en las vías.

La tarde de este jueves, Metro de Santiago anunció la suspensió de su servicio en un tramo correspondiente a la Línea 1 por persona en la vía.

Debido a la emergencia, solo quedó disponible el recorrido entreEstación Central a Los Dominicos.

Las estaciones que se encuentran cerradas son:

Universidad de Santiago

San Alberto Hurtado

Ecuador

Las Rejas

Pajaritos

Neptuno

San Pablo (Combinación con #L5 suspendida)

Desde RED Movilidad informaron los recorridos de buses que circulan en el eje Alameda para apoyar el Metro: 412-106-I09-401-405-418-419-421-423--424-510-516-210-210v-210e.

Alternativas de viaje en Metro de Santiago

Debido a la suspensión del tramo entre Universidad de Santiago y San Pablo, Metro de Santiago informó de las alternativas que existen para que los usuarios continúen con su viaje: