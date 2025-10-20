Metro de Santiago informa reapertura de estación Santa Isabel tras manifestaciones - Chilevisión

Desde Metro comunicaron que el servicio en Santa Isabel se normalizó tras estar cerrada algunos minutos por manifestaciones.

Metro de Santiago anunció la reapertura de la estación Santa Isabel, correspondiente a la Línea 5 del servicio.

Según comunicaron desde los canales oficiales del tren subterráneo, la estación estuvo cerrada y sin detención de trenes por algunos minutos.

El motivo había sido "manifestaciones de estudiantes en el interior".