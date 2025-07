Era un excompañero de curso: Víctima de secuestro en San Bernardo reconoció en medio de golpiza a uno de los captores - Chilevisión

Luego de ser llevado a una casa en La Pintana, la víctima logró enderezar la cabeza mientras tenía una capucha y pudo ver claramente al asaltante que tenía enfrente, que resultó ser un excompañero de curso del colegio.

El pasado martes en la madrugada un joven chileno, que había vuelto al país hace poco tiempo y que manejaba un auto BMW nuevo fue víctima de una encerrona en la comuna de San Bernardo.

El conductor iba acompañado de un amigo, que en una reacción instintiva tomó las llaves del vehículo y salió corriendo a toda velocidad. Sin embargo, y tras regresar al lugar media hora después, vio que seguía el BMW, pero no estaba su amigo.

Desde Carabineros informaron que todo comenzó como una encerrona y terminó con un secuestro. "La víctima, un joven de 20 años, nos contó que los asaltantes le pusieron una capucha en la cabeza, lo subieron a un auto y lo pasearon por distintas calles, mientras lo amenazaban y golpeaban", señaló el mayor de la 14 Comisaría de San Bernardo, Sergio Rodríguez, en palabras recogidas por LUN.

Se agregó que le quitaron todo lo que pudieron, desde joyas a dinero en efectivo (cerca de 600 mil pesos), pero el joven no tenía tarjetas bancarias. "Los delincuentes de decían que cómo no iba a tener plata si andaba en ese BMW nuevo. No le creían", agregó el mayor.

Víctima reconoció a excompañero como uno de los captores

Finalmente, el joven fue llevado a una vivienda en La Pintana, donde lo sentaron en un sillón mientras lo golpeaban.

"Le decían en todo momento que no levantara la cabeza, que mirara al suelo, pero la capucha le quedaba medio ladeada y en determinado momento logró enderezar la cabeza y pudo ver claramente al asaltante que tenía enfrente. Resultó que era un excompañero de curso del colegio", informó el carabinero.

La víctima lo identificó de inmediato, le mencionó el nombre y el apellido, aunque el asaltante no lo reconoció. Tras esto, la banda decidió abandonar al joven en un sitio eriazo de La Pintana, donde el hombre logró comunicarse con su familia y dar aviso a Carabineros.

Secuestrador fue detenido

Según publicó LUN, minutos después, una patrulla de Carabineros llegó a una bomba de bencina a la altura de Nos. Ahí, a los efectivos les llamó la atención un vehículo, ya que uno de los sujetos que se había bajado se subió de inmediato al ver la presencia policial.

Tras el control de detención, todos pasaron su cédula de identidad, menos el sospechoso, quien se puso nervioso e inventó tres identidades falsas, por lo que fue llevado a la comisaría.

"Le tomaron las huellas dactilares y entonces supieron que se trataba de la persona a quien el dueño del BMW había identificado como el excompañero de curso", señaló el mayor Rodríguez, quien agregó que el resto de los secuestradores aún no han sido identificados.